Лукашенко: как бы ни кичились американцы и французы, у них не демократия, а сплошной тоталитаризм

«В любой стране это жуть. Это жуть. Никакой там демократии не было. А то, что было, они аккуратно прятали под сукно. Под плинтус спрятали, и мы: “Ах, какая демократия. Давайте повторим”. Мы с россиянами повторили. Они (западные партнеры. — Прим. БЕЛТА) пришли к нам с какими-то экономическими предложениями, инвестициями, предприятия открыли, где-то приватизировали (не у нас, в России в основном). А потом, как только отмашку получили, все сбежали. Слава богу, что сбежали. Они же ничего с собой не унесли. Нам ума хватило оставить все то, что наработано было нашими людьми и их специалистами. Это основа нашего импортозамещения и конкурентоспособности», — подчеркнул белорусский лидер.