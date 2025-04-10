Лукашенко: как бы ни кичились американцы и французы, у них не демократия, а сплошной тоталитаризм

Во время интервью Александр Лукашенко отметил, что регулярно смотрит телеканал «МИР», поскольку ему интересно, что происходит на постсоветском пространстве. Кроме того, по словам Президента, журналисты этой телерадиокомпании объективно освещают событиях и в других странах — непредвзято констатируют факты.
Мне это нравится. Этого, кстати, сегодня не хватает. В мире не хватает. И как бы там ни кичились, американцы, французы и прочие, они не просто пропагандисты — это больше, чем пропаганда. Это никакой демократии, это сплошной тоталитаризм. А нам-то они преподносили себя вон как.
Александр Лукашенко упомянул ситуацию с лидером французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которую признали виновной в злоупотреблении средствами Европейского союза, а также судебный процесс по делу главы Гагаузской автономии Молдовы Евгении Гуцул (ее обвиняют в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор», признанной молдавскими властями незаконной и ликвидированной). Многие считают, что оба дела политически мотивированны.
«В любой стране это жуть. Это жуть. Никакой там демократии не было. А то, что было, они аккуратно прятали под сукно. Под плинтус спрятали, и мы: “Ах, какая демократия. Давайте повторим”. Мы с россиянами повторили. Они (западные партнеры. — Прим. БЕЛТА) пришли к нам с какими-то экономическими предложениями, инвестициями, предприятия открыли, где-то приватизировали (не у нас, в России в основном). А потом, как только отмашку получили, все сбежали. Слава богу, что сбежали. Они же ничего с собой не унесли. Нам ума хватило оставить все то, что наработано было нашими людьми и их специалистами. Это основа нашего импортозамещения и конкурентоспособности», — подчеркнул белорусский лидер.