Лукашенко заявил, что считает Санкт-Петербург своим городом. И вот почему

«Там просто живьем умирали люди. Точно так и в Беларуси было. Беларусь — это та республика, которая пострадала больше всего. И это признавало и руководство Советского Союза, и Сталин. Он немало сделал для того, чтобы восстановить Минск и помочь Беларуси, — обратил внимание Президент. — Часто говорят: архитектура у нас, сталинский ампир и так далее. Это все оттуда. Более того, он разумно поступил: он заставил военнопленных немцев восстанавливать это все. И очевидцы рассказывали, что немцы очень добросовестно все это делали и считали, что они виноваты. И после выполнения определенного объема работ Сталин отпустил их домой».