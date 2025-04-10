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Лукашенко заявил, что считает Санкт-Петербург своим городом. И вот почему

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью МТРК «Мир» заявил, что считает Ленинград, ныне Санкт-Петербург, своим городом, сообщает БЕЛТА.

Источник: AP 2024

«Что может сравниться с Ленинградом (с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. — Прим. БЕЛТА)? Только Беларусь. Поэтому нам близки ленинградцы. Я перед ними всегда преклоняю голову. После войны, когда надо было восстанавливать Беларусь, к нам очень много приехало людей из Ленинграда. Специалистов, ученые приезжали из Ленинграда. Поэтому для меня Ленинград (ныне Питер) — когда я приезжаю, я считаю, что это мой город. Они очень похожи — Беларусь и Ленинград. Особенно в годы этого страшного нашествия, страшной войны. Очень похожи», — заявил глава государства.

«Там просто живьем умирали люди. Точно так и в Беларуси было. Беларусь — это та республика, которая пострадала больше всего. И это признавало и руководство Советского Союза, и Сталин. Он немало сделал для того, чтобы восстановить Минск и помочь Беларуси, — обратил внимание Президент. — Часто говорят: архитектура у нас, сталинский ампир и так далее. Это все оттуда. Более того, он разумно поступил: он заставил военнопленных немцев восстанавливать это все. И очевидцы рассказывали, что немцы очень добросовестно все это делали и считали, что они виноваты. И после выполнения определенного объема работ Сталин отпустил их домой».