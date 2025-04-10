Лукашенко заявил, что Беларусь обеспечила себе полную безопасность, напомнив о Северной Корее

Беларусь обеспечила себе полную безопасность, заключив с Россией договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко сказал в интервью председателю МТРК «Мир» Радику Батыршину, сообщает БелТА.
«Никто не будет воевать с ядерной страной, какая бы она ни была», — отметил белорусский лидер.
В качестве примера он привел Северную Корею, которую тронуть не могут из-за ее ядерного статуса.
«Если бахнет, так мало не покажется. Точно так и с Беларусью», — подчеркнул президент.
Глава белорусского государства отметил, что в последнее время приутихли поляки и прибалты.
«Докладывают мне: боятся», — подчеркнул Александр Лукашенко и отметил, что немцы «меньше дурью страдают».
Мы писали, что Александр Лукашенко назвал разумное решение Сталина (об этом подробнее здесь).
А еще, что известно о респираторно-синцитиальном вирусе, бушующем в соседнем с Беларусью польском Подлясье: «лающий» кашель, тяжесть для пожилых, вакцина (здесь все подробности).