Лукашенко и Путин договорились видеть возможные театры военных действий

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью МТРК «Мир» раскрыл подробности учений «Запад-2025», которые состоятся в сентябре 2025 года на территории Беларуси, сообщает БелТА.
По его словам, уже определили полигоны, подписана директива.
«Мы с президентом Путиным договорились, что война войной, но надо смотреть вперед и надо видеть другие направления и возможные театры военных действий, не дай бог», — подчеркнул Александр Лукашенко, напомнив, что идет специальная военная операция.
По его словам, в учениях из-за отвлечения войск России, основную роль должна сыграть Беларусь.
«Настало время и нам показать, что мы многое умеем», — отметил глава государства и подчеркнул, что руководство страны будет делать все для того, чтобы защитить общее с Россией Отечество от Бреста до Владивостока.
Но, отметил президент, в этом Отечестве есть абсолютно самостоятельные государства — суверенные Беларусь и Российская Федерация.
Александр Лукашенко отметил, что Беларусь видит, что нагнетают обстановку Польша и страны Балтии, на границе с Украиной обострена ситуация.
«Мы это не просто должны учитывать, мы считаемся с этим. Поэтому мы и учения проводим, которые рассчитаны на усиление нашей обороноспособности», — отметил глава государства.
Кстати, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь обеспечила себе полную безопасность, напомнив о Северной Корее (здесь подробнее). А еще Александр Лукашенко назвал разумное решение Сталина (подробности здесь).