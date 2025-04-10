Раскрыто поручение Трампа спецпосланнику перед встречей с Путиным

Ранее стало известно, что Россия и США провели обмен заключенными в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Российская сторона выдала гражданку России и США Ксению Карелину, а американская сторона — гражданина России и Германии Артура Петрова, который в 2023 году был задержан на Кипре и экстрадирован в США.