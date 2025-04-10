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Раскрыто поручение Трампа спецпосланнику перед встречей с Путиным

В марте по поручению президента США Дональда Трампа спецпосланник Стив Уиткофф обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возможный обмен балерины Ксении Карелиной. Об этом сообщает CNN.

Источник: AP 2024

«Трамп поручил Уиткоффу поговорить с Путиным об освобождении Карелиной. (…) Этот разговор начался там и был продолжен директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее стало известно, что Россия и США провели обмен заключенными в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Российская сторона выдала гражданку России и США Ксению Карелину, а американская сторона — гражданина России и Германии Артура Петрова, который в 2023 году был задержан на Кипре и экстрадирован в США.

Переговоры Владимира Путина со Стивом Уиткоффом состоялись вечером 13 марта в закрытом формате во время визита американского спецпосланника в Москву.