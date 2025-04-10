Второй рануд переговоров России и США в Стамбуле продлился 5,5 часа

По словам дипломата, стороны договорились работать над дорожной картой по этому вопросу. За день до этого Дарчиев отмечал — Россия настроена на серьезный диалог с США о возвращении незаконно изъятой дипсобственности. Это, подчеркнул он, «имеет ключевое значение для возвращения к нормальности всего двустороннего досье». В Турции переговорщики договорились о дальнейших мерах по упрощению режима передвижения дипломатов.