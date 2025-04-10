Лукашенко сказал, что Трамп чувствует соперника в БРИКС из-за будущего доллара

В интервью МТРК «Мир» президент Беларуси Александр Лукашенко дал оценку перспективам развития БРИКС и сказал о важности участия Беларуси в этой организации в качестве страны-партнера, сообщает БелТА.
Александр Лукашенко обратил внимание на реакцию президента США Дональда Трампа по поводу возможности появления у стран БРИКС валюты альтернативной доллару.
«Он заявил, что “мы тут будем давить на БРИКС, душить и так далее”. Значит, почувствовали соперника. Значит, за БРИКС — будущее», — отметил Александр Лукашенко.
По его словам, возникновение альтернативной валюты в БРИКС со временем возможно.
«Пока Бразилии или Китаю и другим это не нужно (хотя Китаю это вот-вот уже надо будет)», — отметил глава белорусского государства и подчеркнул, что Беларуси и Россия уже давно выступают за то, чтобы исключить монополизм доллара, чтобы была альтернативная валюта.
Александр Лукашенко отметил, что он, бывая на саммитах БРИКС, может встретиться с десятком руководителей государств мира и договориться, в том числе и об экономических перспективах сотрудничества.
«Мы туда идем для того, чтобы обеспечить нормальное существование своего государства, опираясь на своих друзей, на своих соседей, на Российскую Федерацию, на Китайскую Народную Республику, Бразилию», — отметил Александр Лукашенко.
Мы писали, что Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились видеть возможные театры военных действий (здесь подробнее). А еще Александр Лукашенко заявил, что Беларусь обеспечила себе полную безопасность, напомнив о Северной Корее (подробности здесь).