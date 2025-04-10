Лукашенко сказал, что Трамп чувствует соперника в БРИКС из-за будущего доллара

«Пока Бразилии или Китаю и другим это не нужно (хотя Китаю это вот-вот уже надо будет)», — отметил глава белорусского государства и подчеркнул, что Беларуси и Россия уже давно выступают за то, чтобы исключить монополизм доллара, чтобы была альтернативная валюта.