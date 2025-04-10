CNN узнал о «важной роли» главы РФПИ Дмитриева в обмене заключенными РФ и США

Переговоры США и России об обмене заключенными Ксенией Карелиной и Артуром Петровым значительно продвинулись во время визита главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в Вашингтон на прошлой неделе, сообщил CNN со ссылкой на источники. По словам одного из них, Дмитриев сыграл «важную роль» в обсуждении этого вопроса.