В ходе интервью МТРК «Мир» президент Беларуси Александр Лукашенко высказал свое мнение в отношении недавних процессов над лидером французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и главой Гагаузской автономии Молдовы Евгенией Гуцул, сообщает БелТА.
Марин Ле Пен признали виновной в злоупотреблении средствами ЕС, а Евгению Гуцул обвиняют в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор», признанной молдавскими властями незаконной. Многие считают, что оба дела политически мотивированны.
«Это жуть. Никакой там демократии не было. А то, что было, они аккуратно прятали под сукно», — сказал Александр Лукашенко и вспомнил, что западные компании пришли в Беларусь и в Россию с инвестициями, экономическими предложениями, а потом, как только отмашку получили, сбежали.
Президент Беларуси отметил, что с собой иностранцы ничего не унесли.
«Нам ума хватило оставить все то, что наработано было нашими людьми и их специалистами. Это основа нашего импортозамещения и конкурентоспособности», — отметил Александр Лукашенко.
Кстати, Александр Лукашенко сказал, что Трамп чувствует соперника в БРИКС из-за будущего доллара (здесь подробнее).
Мы писали, что Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились видеть возможные театры военных действий (здесь подробнее). А еще Александр Лукашенко заявил, что Беларусь обеспечила себе полную безопасность, напомнив о Северной Корее (подробности здесь).