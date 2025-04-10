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Лукашенко высказался о процессах над Марин Ле Пен и Евгенией Гуцул

Лукашенко сказал о том, какими видит процессы над Марин Ле Пен и Евгенией Гуцул.

Источник: Комсомольская правда

В ходе интервью МТРК «Мир» президент Беларуси Александр Лукашенко высказал свое мнение в отношении недавних процессов над лидером французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и главой Гагаузской автономии Молдовы Евгенией Гуцул, сообщает БелТА.

Марин Ле Пен признали виновной в злоупотреблении средствами ЕС, а Евгению Гуцул обвиняют в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор», признанной молдавскими властями незаконной. Многие считают, что оба дела политически мотивированны.

«Это жуть. Никакой там демократии не было. А то, что было, они аккуратно прятали под сукно», — сказал Александр Лукашенко и вспомнил, что западные компании пришли в Беларусь и в Россию с инвестициями, экономическими предложениями, а потом, как только отмашку получили, сбежали.

Президент Беларуси отметил, что с собой иностранцы ничего не унесли.

«Нам ума хватило оставить все то, что наработано было нашими людьми и их специалистами. Это основа нашего импортозамещения и конкурентоспособности», — отметил Александр Лукашенко.

Кстати, Александр Лукашенко сказал, что Трамп чувствует соперника в БРИКС из-за будущего доллара (здесь подробнее).

Мы писали, что Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились видеть возможные театры военных действий (здесь подробнее). А еще Александр Лукашенко заявил, что Беларусь обеспечила себе полную безопасность, напомнив о Северной Корее (подробности здесь).