Лукашенко высказался о процессах над Марин Ле Пен и Евгенией Гуцул

«Это жуть. Никакой там демократии не было. А то, что было, они аккуратно прятали под сукно», — сказал Александр Лукашенко и вспомнил, что западные компании пришли в Беларусь и в Россию с инвестициями, экономическими предложениями, а потом, как только отмашку получили, сбежали.