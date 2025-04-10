Трамп надеется довольно скоро выйти на договоренности с РФ и Украиной

«Мы надеемся, что сумеем сравнительно скоро заключить сделку с Россией и Украиной, чтобы положить конец военным действиям», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Кроме того, глава вашингтонской администрации сообщил, что Вашингтон рассмотрит утверждения Киева об участии граждан Китая в специальной военной операции России на Украине. «Мы изучим это», — отметил Трамп. «Но, помимо этого, мы действительно стремимся к тому, чтобы остановить эту войну», — подчеркнул президент.
Как отметил 7 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, но для этого предстоит решить ряд вопросов, а пока они висят в воздухе.
В МИД КНР подчеркнули 9 апреля, что Пекин не направлял своих военнослужащих для участия в украинском конфликте, власти страны требуют от граждан избегать вовлеченности в боевые действия. Ранее на Украине начали распространять информацию о якобы имеющем место участии граждан КНР в боях. Песков отверг высказанные в адрес Москвы обвинения Владимира Зеленского во втягивании КНР в конфликт на Украине.