Трамп надеется довольно скоро выйти на договоренности с РФ и Украиной

В МИД КНР подчеркнули 9 апреля, что Пекин не направлял своих военнослужащих для участия в украинском конфликте, власти страны требуют от граждан избегать вовлеченности в боевые действия. Ранее на Украине начали распространять информацию о якобы имеющем место участии граждан КНР в боях. Песков отверг высказанные в адрес Москвы обвинения Владимира Зеленского во втягивании КНР в конфликт на Украине.