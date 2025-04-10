Трамп оценил обмен заключенными с Россией

Российско-американский обмен заключенными состоялся 10 апреля в Абу-Даби. Россия выдала Ксению Карелину, приговоренную в 2024 году к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в финансировании Вооруженных сил Украины. США, в свою очередь, выдали гражданина России и Германии Артура Петрова, обвиненного в контрабанде.