Только шесть стран выразили готовность отправить военных на Украину

Лишь шесть государств из 30 участников международной «коалиции желающих» подтвердили готовность направить военный контингент на Украину. Среди них — Великобритания, Франция и страны Прибалтики, сообщает агентство AFP со ссылкой на европейских чиновников.
Инициатива создания коалиции, которую возглавляют Лондон и Париж, направлена на «обеспечение гарантий мира» в случае заключения перемирия между Украиной и Россией. «Наше планирование реально и существенно. Наши планы хорошо проработаны», — заявил министр обороны Великобритании Джон Хили на встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Однако большинство участников, включая Нидерланды и Швецию, выразили сомнения в реалистичности миссии без четкой поддержки США. Шведский министр Пал Йонсон, в частности, заявил, что у Стокгольма есть «ряд вопросов, которые нам необходимо прояснить», прежде чем брать на себя какие-либо обязательства. «Полезно, если будет ясно, в чем будет заключаться эта миссия и что мы будем делать — будем ли мы миротворцами, сдерживать или успокаивать конфликт», — сказал он.
В начале марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский президент Эмманюэль Макрон представили свой план урегулирования конфликта на Украине, который на первом этапе предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» на месяц. Согласно этому плану в рамках второй фазы, после достижения перемирия, на Украине размещается миротворческий контингент. Макрон при этом в конце марта уточнял, что речь идет не о миротворческой миссии, а о силах сдерживания, и они не будут размещаться на линии соприкосновения.
Глава МИД России Сергей Лавров называл появление вооруженных сил стран НАТО под любым флагом на Украине неприемлемым. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что отправка миротворцев из стран Запада будет рассматриваться как прямое столкновение с альянсом. Российская сторона подчеркивает, что устойчивое урегулирование конфликта возможно только при учете первопричин кризиса вокруг Украины. Лавров указывал, что урегулирование должно быть основано на юридически обязывающих договоренностях, которые исключат возможность их нарушения.