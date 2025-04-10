Только шесть стран выразили готовность отправить военных на Украину

Однако большинство участников, включая Нидерланды и Швецию, выразили сомнения в реалистичности миссии без четкой поддержки США. Шведский министр Пал Йонсон, в частности, заявил, что у Стокгольма есть «ряд вопросов, которые нам необходимо прояснить», прежде чем брать на себя какие-либо обязательства. «Полезно, если будет ясно, в чем будет заключаться эта миссия и что мы будем делать — будем ли мы миротворцами, сдерживать или успокаивать конфликт», — сказал он.