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Лукашенко назвал путь для Украины

Лукашенко сказал о том, что Украина в перспективе может стать членом ЕАЭС.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью МТРК «Мир» назвал возможный путь для Украины, сообщает БелТА.

«Украинцы попробовали в НАТО, в Евросоюз вступить», — отметил президент и добавил, что если к руководству этой страны придут здравомыслящие люди, то они не будут отпихиваться от Евразийского экономического союза.

«Думаю, что Украина будет с нами», — предположил Александр Лукашенко.

Президент не исключил, что в перспективе к ЕАЭС может присоединиться не только Украина, но и Грузия, которая уже сейчас поставляет на рынки Беларуси и России не только вина, но и другую продукцию, которую ни в Евросоюзе, ни в Америке особо не берут.

«Вот путь, который пройдет и Украина, — добавил Александр Лукашенко. — Нам нужен этот тяжелый путь? Нет. Наш опыт подталкивает к тому, что есть и более простые пути, по которым Украина может к нам вернуться», — отметил глава белорусского государства.

Кстати, Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились видеть возможные театры военных действий (здесь подробнее). А еще Александр Лукашенко сказал, что Трамп чувствует соперника в БРИКС из-за будущего доллара (подробнее здесь).