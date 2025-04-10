Лукашенко назвал путь для Украины

Президент не исключил, что в перспективе к ЕАЭС может присоединиться не только Украина, но и Грузия, которая уже сейчас поставляет на рынки Беларуси и России не только вина, но и другую продукцию, которую ни в Евросоюзе, ни в Америке особо не берут.