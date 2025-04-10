МИД рассказал о договоренностях России и США на переговорах в Стамбуле

Переговоры России и США проходили в российском генконсульстве в Стамбуле и продлились почти шесть часов с одним перерывом на обед. В прошлый раз представители двух стран встречались в Турции 28 февраля, речь тогда также шла о нормализации работы дипломатических миссий.