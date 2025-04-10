МИД рассказал о договоренностях России и США на переговорах в Стамбуле

Россия и США на переговорах в Стамбуле договорились разработать «дорожную карту» по возвращению конфискованных американскими властями шести российских дипломатических объектов, сообщает МИД.
Возглавлявший российскую делегацию посол России в США Александр Дарчиев «особо подчеркнул важность срочных практических шагов в данном направлении, включая незамедлительный допуск на указанные объекты российских представителей для инспекции и оценки нанесенного ущерба», рассказали во внешнеполитическом ведомстве. США на переговорах представляла заместитель помощника госсекретаря по делам России и Центральной Европы Соната Коултер.
Делегации также обязались содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию дипмиссий двух стран. Также обсуждалось «облегчение визового оформления и режима передвижения сотрудников дипмиссий по стране пребывания».
Стороны условились «выйти на взаимоприемлемые развязки» к ближайшему раунду консультаций, его сроки пока согласовываются.
Дарчиев ранее сообщил, что российская и американская делегации обсудили «раздражители», которые достались им от предыдущей администрации Джо Байдена и которые «необходимо безотлагательно устранить для укрепления доверия и восстановления полноценных межгосударственных связей».
Госдепартамент заявил, что переговоры в Стамбуле проходили в «конструктивном ключе». США выразили обеспокоенность по поводу запрета на прием на работу местного персонала для посольства в Москве, что является «ключевым препятствием» для поддержания стабильного уровня кадров в диппредставительстве.
Переговоры России и США проходили в российском генконсульстве в Стамбуле и продлились почти шесть часов с одним перерывом на обед. В прошлый раз представители двух стран встречались в Турции 28 февраля, речь тогда также шла о нормализации работы дипломатических миссий.