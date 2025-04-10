Посол США на Украине подала в отставку

«Она возвращается домой. Мы желаем ей наилучшего», — сказала она.
Ранее в четверг американские СМИ сообщили, что Бринк планирует подать в отставку из-за «необычного сочетания личных и политических проблем», в том числе на фоне недавних увольнений в Агентстве США по международному развитию (USAID).
В начале февраля американский предприниматель и глава нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что президент Дональд Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство «преступной организацией», которой «пора умереть», а также «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку».
Сам Трамп не раз критиковал эту структуру, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. Сразу после вступления в должность он запустил процесс пересмотра иностранной помощи с целью возможной реорганизации агентства. По данным телеканала CBS, Белый дом намерен объединить USAID с Госдепом и сократить его штат. При этом, как пишут СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.