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Лукашенко высказался о запрете Литвы на ввоз продуктов из Беларуси

Лукашенко сказал, что думает о запрете Литвы на ввоз в страну белорусских продуктов питания.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью МТРК «Мир» высказался о запрете Литвы на ввоз продуктов из Беларуси, сообщает БелТА.

«Испугались и запретили товары из Беларуси», — констатировал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что полностью заблокировать поставки не получится.

«Найдутся другие пути и способы. Они, может, будут немножко дороже, а может быть, и нет — поставки этих товаров. Люди сами найдут эти пути», — отметил глава белорусского государства.

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