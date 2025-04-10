Лукашенко высказался о запрете Литвы на ввоз продуктов из Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью МТРК «Мир» высказался о запрете Литвы на ввоз продуктов из Беларуси, сообщает БелТА.
«Испугались и запретили товары из Беларуси», — констатировал Александр Лукашенко.
Президент отметил, что полностью заблокировать поставки не получится.
«Найдутся другие пути и способы. Они, может, будут немножко дороже, а может быть, и нет — поставки этих товаров. Люди сами найдут эти пути», — отметил глава белорусского государства.
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