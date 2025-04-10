Итоги переговоров России и США в Стамбуле. Главное

Госдепартамент
- Делегации США и России договорились об обеспечении стабильного банковского обслуживания для двусторонних миссий.
- США выразили обеспокоенность политикой России, запрещающей наем местного персонала для работы в американском посольстве в Москве.
- В ближайшем будущем стороны определят дату и место следующего раунда переговоров, а также состав делегаций.
МИД России
- Россия и США условились разработать «дорожную карту» по возврату конфискованной властями США дипломатической недвижимости РФ. Москва потребовала допустить на эти объекты российских инспекторов для оценки нанесенного ущерба.
- Стороны обсудили упрощение визового оформления и режима передвижения сотрудников дипмиссий по стране пребывания.
- Россия призвала принять меры для укрепления взаимного доверия, в том числе — возобновить прямое авиасообщение.