Итоги переговоров России и США в Стамбуле. Главное

10 апреля в Стамбуле состоялся второй раунд консультаций России и США о нормализации работы диппредставительств. Стороны обсуждали возвращение конфискованной дипломатической недвижимости России, возобновление авиасообщения и упрощение передвижения дипломатов. Главные заявления по итогам переговоров — в подборке «Ъ».