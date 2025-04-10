США будут добиваться освобождения Хаббарда и других американцев, задержанных в РФ

Артура Петрова обменяли на Ксению Карелину, задержанную в феврале 2024 года в Екатеринбурге. Карелина, гражданка РФ и США, с февраля 2022 года проводила сборы денег на нужды ВСУ. В августе 2024 года суд приговорил ее к 12 годам колонии, признав виновной в госизмене. Петров был арестован на Кипре в августе 2023 года по запросу Вашингтона по обвинению в якобы незаконном экспорте американской микроэлектроники. Спустя год его экстрадировали в США.