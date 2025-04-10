Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США будут добиваться освобождения Хаббарда и других американцев, задержанных в РФ

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Вашингтон продолжит добиваться освобождения воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) гражданина США Стивена Хаббарда и других американцев, содержащихся под стражей в России. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Источник: AP 2024

«Призываем Россию освободить Стивена Хаббарда, который находится под стражей на протяжении почти трех лет», — сказала представитель американского внешнеполитического ведомства. «Мы продолжаем работать над тем, чтобы освободить г-на Хаббарда и всех других американцев, которых несправедливо удерживают», — утверждала Брюс. При этом она подтвердила, что американские власти освободили российского гражданина Артура Петрова. «Чтобы обеспечить освобождение Ксении [Карелиной], российский гражданин Артур Петров был возвращен в Россию», — отметила дипломат.

По ее словам, «[американский] президент [Дональд] Трамп и госсекретарь [США Марко] Рубио продолжат работать над освобождением всех несправедливо задержанных американцев».

Артура Петрова обменяли на Ксению Карелину, задержанную в феврале 2024 года в Екатеринбурге. Карелина, гражданка РФ и США, с февраля 2022 года проводила сборы денег на нужды ВСУ. В августе 2024 года суд приговорил ее к 12 годам колонии, признав виновной в госизмене. Петров был арестован на Кипре в августе 2023 года по запросу Вашингтона по обвинению в якобы незаконном экспорте американской микроэлектроники. Спустя год его экстрадировали в США.

Стивен Хаббард был осужден в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ, он и его защита не стали обжаловать приговор. Обвинительный приговор американцу был вынесен в октябре 2024 года.