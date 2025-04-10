США будут добиваться освобождения Хаббарда и других американцев, задержанных в РФ

«Призываем Россию освободить Стивена Хаббарда, который находится под стражей на протяжении почти трех лет», — сказала представитель американского внешнеполитического ведомства. «Мы продолжаем работать над тем, чтобы освободить г-на Хаббарда и всех других американцев, которых несправедливо удерживают», — утверждала Брюс. При этом она подтвердила, что американские власти освободили российского гражданина Артура Петрова. «Чтобы обеспечить освобождение Ксении [Карелиной], российский гражданин Артур Петров был возвращен в Россию», — отметила дипломат.
По ее словам, «[американский] президент [Дональд] Трамп и госсекретарь [США Марко] Рубио продолжат работать над освобождением всех несправедливо задержанных американцев».
Артура Петрова обменяли на Ксению Карелину, задержанную в феврале 2024 года в Екатеринбурге. Карелина, гражданка РФ и США, с февраля 2022 года проводила сборы денег на нужды ВСУ. В августе 2024 года суд приговорил ее к 12 годам колонии, признав виновной в госизмене. Петров был арестован на Кипре в августе 2023 года по запросу Вашингтона по обвинению в якобы незаконном экспорте американской микроэлектроники. Спустя год его экстрадировали в США.
Стивен Хаббард был осужден в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ, он и его защита не стали обжаловать приговор. Обвинительный приговор американцу был вынесен в октябре 2024 года.