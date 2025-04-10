Габбард: США рассекретят документы об убийстве Роберта Кеннеди

Глава Национальной разведки США Тулси Габбард анонсировала скорое обнародование материалов, касающихся убийств сенатора Роберта Кеннеди, а также лидера движения за права темнокожих Мартина Лютера Кинга.
«Более 100 человек круглосуточно сканируют материалы, связанные с убийством сенатора Роберта Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга — младшего. … Мы подготовим их к публикации в течение следующих нескольких дней», — заявила Габбард в ходе заседания американского кабмина.
Напомним, в январе этого года стало известно о подписании главой Белого дома Дональдом Трампом указа о публикации секретных материалов, касающихся убийства 35-го американского президента Джона Кеннеди. Также было решено обнародовать материалы об убийстве Мартина Лютера Кинга.
В марте Национальный архив США опубликовал рассекреченные документы о расследовании убийства президента Кеннеди.