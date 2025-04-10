Габбард: США рассекретят документы об убийстве Роберта Кеннеди

«Более 100 человек круглосуточно сканируют материалы, связанные с убийством сенатора Роберта Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга — младшего. … Мы подготовим их к публикации в течение следующих нескольких дней», — заявила Габбард в ходе заседания американского кабмина.