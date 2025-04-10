Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Габбард: США рассекретят документы об убийстве Роберта Кеннеди

По словам главы Национальной разведки США, планируется также обнародовать материалы об убийстве Мартина Лютера Кинга.
Источник: Аргументы и факты

Глава Национальной разведки США Тулси Габбард анонсировала скорое обнародование материалов, касающихся убийств сенатора Роберта Кеннеди, а также лидера движения за права темнокожих Мартина Лютера Кинга.

«Более 100 человек круглосуточно сканируют материалы, связанные с убийством сенатора Роберта Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга — младшего. … Мы подготовим их к публикации в течение следующих нескольких дней», — заявила Габбард в ходе заседания американского кабмина.

Напомним, в январе этого года стало известно о подписании главой Белого дома Дональдом Трампом указа о публикации секретных материалов, касающихся убийства 35-го американского президента Джона Кеннеди. Также было решено обнародовать материалы об убийстве Мартина Лютера Кинга.

В марте Национальный архив США опубликовал рассекреченные документы о расследовании убийства президента Кеннеди.