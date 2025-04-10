Сын Трампа уверен, что США не должны были отдавать Панамский канал

Дональд Трамп-младший заявил, что США имеют все права на Панамский канал и отдавать его не следовало. Свою позицию он обосновал в соцсети X.
«Мы его построили. Мы за него заплатили», — написал он.
Сын Трампа утверждает, что США вообще не должны были отдавать Панамский канал.
Как писал сайт KP.RU, 9 апреля глава Пентагона Пит Хегсет совершил визит в Панаму. Основной целью поездки стало обсуждение вопросов безопасности и сотрудничества с местными властями. Хегсет обозначил намерение США «освободить» канал от китайского влияния. Китай не строил этот канал, Китай не управляет этим каналом, и Китай не будет превращать его в оружие, указал шеф Пентагона.
Напомним, 20 января в день инаугурации президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вернуть Америке контроль над Панамским каналом. Республиканец указал, что корабли США значительно переплачивают при своем обслуживании, качество которого при этом сильно хромает. По его словам, Китай управляет Панамским каналом, и США не отдали его Китаю. Америка отдала его Панаме, и теперь забирает его обратно.