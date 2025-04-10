Сын Трампа уверен, что США не должны были отдавать Панамский канал

Напомним, 20 января в день инаугурации президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вернуть Америке контроль над Панамским каналом. Республиканец указал, что корабли США значительно переплачивают при своем обслуживании, качество которого при этом сильно хромает. По его словам, Китай управляет Панамским каналом, и США не отдали его Китаю. Америка отдала его Панаме, и теперь забирает его обратно.