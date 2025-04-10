10 апреля Газета.Ру Политика

Трамп увеличил размер пошлин на китайские товары до 145%

Власти США объявили о новом размере пошлины для Китая. После частичного сложения ставка выросла до 145% к изначальным 10% добавились еще 10% за фентанил , а затем последовала ответная 125-процентная пошлина, сообщили в Белом доме. Президент Дональд Трамп отметил: страна находится в очень хорошей форме и ежедневно загребает $3,5 млрд после введения импортных пошлин. Что известно о торговом противостоянии КНР и США в материале Газеты.Ru .