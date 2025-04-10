Госдеп призвал Россию освободить американского наемника Хаббарда

Соединенные Штаты призвали Россию освободить осужденного американского наемника Стивена Хаббарда, сообщила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.
«Призываю Россию освободить Стивена Хаббарда, который находится под стражей уже почти три года», — сказала она.
Напомним, Мосгорсуд осенью 2024 года приговорил наемника к 6 годам 10 месяцам лишения свободы по делу об участии в военном конфликте на стороне ВСУ. Хаббард свою вину не признал.
Известно, что 72-летний Хаббард жил на Украине с 2014 года. Контракт с украинской армией он заключил в феврале 2022 года, а в апреле того же года его задержал российский военнослужащий.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что оценил решение России освободить гражданку США Карелину. Ее обменяли на россиянина Артура Петрова.