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Госдеп призвал Россию освободить американского наемника Хаббарда

Хаббарда в октябре прошлого года приговорили к 6 годам 10 месяцам колонии.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты призвали Россию освободить осужденного американского наемника Стивена Хаббарда, сообщила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

«Призываю Россию освободить Стивена Хаббарда, который находится под стражей уже почти три года», — сказала она.

Напомним, Мосгорсуд осенью 2024 года приговорил наемника к 6 годам 10 месяцам лишения свободы по делу об участии в военном конфликте на стороне ВСУ. Хаббард свою вину не признал.

Известно, что 72-летний Хаббард жил на Украине с 2014 года. Контракт с украинской армией он заключил в феврале 2022 года, а в апреле того же года его задержал российский военнослужащий.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что оценил решение России освободить гражданку США Карелину. Ее обменяли на россиянина Артура Петрова.