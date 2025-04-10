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Названы результаты переговоров России и США в Стамбуле

Москва и Вашингтон по итогам переговоров в столице Турции обменялись нотами по поводу обязательств помогать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию посольств. Об этом сообщили в МИД России.

США и Россия также договорились о взносах в ООН.

Москва и Вашингтон по итогам переговоров в столице Турции обменялись нотами по поводу обязательств помогать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию посольств. Об этом сообщили в МИД России.

«Делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий», — рассказали в ведомстве. Сообщение опубликовано на официальном сайте.

Второй раунд консультаций между Россией и США для нормализации работы дипломатических миссий двух стран прошел в Стамбуле 10 апреля. По словам посла РФ в Вашингтоне Александра Дарчиева, оба государства продвинулись на пути к нормализации отношений. Как оценила российская делегация прошедшую встречу — в материале URA.RU.