Названы результаты переговоров России и США в Стамбуле

США и Россия также договорились о взносах в ООН.
Москва и Вашингтон по итогам переговоров в столице Турции обменялись нотами по поводу обязательств помогать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию посольств. Об этом сообщили в МИД России.
«Делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий», — рассказали в ведомстве. Сообщение опубликовано на официальном сайте.
Второй раунд консультаций между Россией и США для нормализации работы дипломатических миссий двух стран прошел в Стамбуле 10 апреля. По словам посла РФ в Вашингтоне Александра Дарчиева, оба государства продвинулись на пути к нормализации отношений. Как оценила российская делегация прошедшую встречу — в материале URA.RU.