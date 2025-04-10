Названы результаты переговоров России и США в Стамбуле

Второй раунд консультаций между Россией и США для нормализации работы дипломатических миссий двух стран прошел в Стамбуле 10 апреля. По словам посла РФ в Вашингтоне Александра Дарчиева, оба государства продвинулись на пути к нормализации отношений. Как оценила российская делегация прошедшую встречу — в материале URA.RU.