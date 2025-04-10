Мария Захарова сообщила, что РФ будет судить о США по конкретным делам

«Не слышать и не понимать, что есть определенный посыл, определенное желание к урегулированию двусторонних отношений, так и, наверное, тех международных проблем, которые были созданы предыдущей администрацией, невозможно. Нужно обязательно и это принимать. Но доверяй, но проверяй, а проверка будет по конкретным делам», — подчеркнула Мария Захарова.