Мария Захарова сообщила, что РФ будет судить о США по конкретным делам

Бывшая американская администрация во главе с Джо Байденом завела отношения с Россией в тупик. Москва доверяет Вашингтону, однако будет судить о намерениях государства по конкретным делам. Так выразилась в эфире телеканала «Москва-24» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она уточнила, что РФ видит желание Соединенных Штатов урегулировать двусторонние отношения. По словам Марии Захаровой, Вашингтон также надеется на устранение проблем, созданных прошлой американской администрацией. Официальный представитель МИД РФ призвала принимать все действия и слова Вашингтона во внимание.
«Не слышать и не понимать, что есть определенный посыл, определенное желание к урегулированию двусторонних отношений, так и, наверное, тех международных проблем, которые были созданы предыдущей администрацией, невозможно. Нужно обязательно и это принимать. Но доверяй, но проверяй, а проверка будет по конкретным делам», — подчеркнула Мария Захарова.
Она также поделилась деталями будущей встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами МИД азиатских стран. Мария Захарова отметила, что представители обсудят координацию шагов «в интересах укрепления безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе».