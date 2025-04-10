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США потребовали от Москвы освободить воевавшего за ВСУ американца

Госдепартамент США призвал освободить гражданина США Стивена Хаббарда, который воевал на стороне ВСУ и в настоящее время находится под стражей в России. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Американец Стивен Хаббард воевал за ВСУ в составе одного из батальонов.

Госдепартамент США призвал освободить гражданина США Стивена Хаббарда, который воевал на стороне ВСУ и в настоящее время находится под стражей в России. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Призываем Россию освободить Стивена Хаббарда, который находится под стражей на протяжении почти трех лет. Мы продолжаем работать над тем, чтобы освободить г-на Хаббарда и всех других американцев, которых несправедливо удерживают», — сказала Тэмми Брюс. Ее слова привело Reuters.

Кампания по освобождению американских граждан, задержанных в России, остается в приоритете для внешнеполитического ведомства США. Вашингтон активно использует все доступные дипломатические каналы и методы для достижения положительного результата в данном направлении.