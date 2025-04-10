США потребовали от Москвы освободить воевавшего за ВСУ американца

«Призываем Россию освободить Стивена Хаббарда, который находится под стражей на протяжении почти трех лет. Мы продолжаем работать над тем, чтобы освободить г-на Хаббарда и всех других американцев, которых несправедливо удерживают», — сказала Тэмми Брюс. Ее слова привело Reuters.