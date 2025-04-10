Трамп-младший заявил о правах США на Панамский канал

Дональд Трамп-младший в социальной сети X* выразил мнение, что Соединённые Штаты имеют законные основания на Панамский канал, отметив, что страна построила его, оплатила все затраты и, по его мнению, не должна была передавать его кому-либо.
Накануне помощник министра обороны США и официальный представитель Пентагона Шон Парнелл опубликовал видео, где приводились слова министра обороны Пита Хегсета по итогам визита в Панаму. В сопровождающем комментарии говорилось, что Хегсет утверждает: Трамп намерен вернуть Панамский канал из-под влияния Китая, которое он считает враждебным. Позже эта публикация была удалена.
По словам главы оборонного ведомства, администрация Трампа придерживается позиции, согласно которой Панамский канал не должен находиться под контролем китайской стороны.
Ранее президент Панамы Хосе Рауль Мулино обвинил американского лидера Дональда Трампа во лжи после его слов о том, что США начали возвращать контроль над Панамским каналом.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.