Пентагон предупредил об ужасных последствиях в случае конфликта США и Китая

Вчера, 9 апреля, Дональд Трамп объявил, что повышает пошлины, взимаемые с Китая, до 125%. В Белом доме после этого пояснили, пошлины США на китайский импорт на самом деле в настоящее время составляют 145%. Это связано с тем, что последний указ президента США повышал пошлины для Пекина с 84% до 125%, но до этого он ввел 20-процентную пошлину из-за фентанила. На фоне новых пошлин продолжает падать фондовый рынок США.