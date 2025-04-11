Telegraph: принц Гарри посетил Украину с необъявленным визитом

Принц Гарри совершил необъявленный визит в Украину, о котором стало известно лишь после его отъезда.
Как сообщает издание Telegraph, во время пребывания в стране он побывал во львовском медицинском центре Superhumans Centre, специализирующемся на лечении военнослужащих, получивших ранения.
Герцога Сассекского сопровождали четверо ветеранов. Этот визит сделал его вторым представителем британской королевской семьи, посетившим Украину после герцогини Эдинбургской Софи, которая побывала в Киеве в 2024 году.
Ранее стало известно, что всего шесть европейских стран заявили о готовности отправить войска на Украину после заключения перемирия, в их числе Великобритания.