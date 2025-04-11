AFP: лишь шесть стран из «коалиции желающих» готовы отправить войска на Украину

Лишь шесть стран из 30 участников так называемой коалиции желающих подтвердили готовность отправить своих военных на Украину. Среди них Великобритания, Франция и страны Прибалтики. Остальные усомнились в реалистичности миссии без поддержки со стороны США. Члены международного объединения разошлись во мнениях о том, что именно предстоит делать в случае ввода войск на Украину.