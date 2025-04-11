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Посол США на Украине уходит в отставку из-за конфликта с Трампом, пишут СМИ

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Посол США на Украине Бриджит Бринк уходит в отставку на фоне усиливающихся разногласий и с президентом США Дональдом Трампом, и с Владимиром Зеленским, пишет издание Financial Times.

Источник: РИА "Новости"

«По словам людей, знакомых с ее решением, посол США на Украине Бриджит Бринк уходит в отставку из-за усиливающихся политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа… Ее уход также произошел на фоне ухудшения ее рабочих отношений с Владимиром Зеленским, хотя это не было причиной ее отказа от должности», — говорится в публикации.

Источники газеты также добавили, что глава дипмиссии подверглась растущему давлению со стороны высокопоставленных лиц в администрации Трампа, которые поставили под сомнение ее готовность поддержать их стратегию в отношении Украины.

Кроме того, как отмечает издание, в последнее время стала очевидной и напряженность между Бринк и Зеленским. В то же время газета указывает на заявления украинских чиновников о слишком критичном к ним отношении посла, особенно в рамках антикоррупционной деятельности.

Ранее официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс сообщила, что Бринк возвращается домой. До этого американские СМИ передавали, что Бринк планирует подать в отставку из-за «необычного сочетания личных и политических проблем», в том числе на фоне недавних увольнений в Агентстве США по международному развитию (USAID).