Посол США на Украине уходит в отставку из-за конфликта с Трампом, пишут СМИ

«По словам людей, знакомых с ее решением, посол США на Украине Бриджит Бринк уходит в отставку из-за усиливающихся политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа… Ее уход также произошел на фоне ухудшения ее рабочих отношений с Владимиром Зеленским, хотя это не было причиной ее отказа от должности», — говорится в публикации.
Источники газеты также добавили, что глава дипмиссии подверглась растущему давлению со стороны высокопоставленных лиц в администрации Трампа, которые поставили под сомнение ее готовность поддержать их стратегию в отношении Украины.
Кроме того, как отмечает издание, в последнее время стала очевидной и напряженность между Бринк и Зеленским. В то же время газета указывает на заявления украинских чиновников о слишком критичном к ним отношении посла, особенно в рамках антикоррупционной деятельности.
Ранее официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс сообщила, что Бринк возвращается домой. До этого американские СМИ передавали, что Бринк планирует подать в отставку из-за «необычного сочетания личных и политических проблем», в том числе на фоне недавних увольнений в Агентстве США по международному развитию (USAID).