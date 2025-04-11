«Киев будет яростно сопротивляться любым изменениям»: Пушков высказался о незаинтересованности Украины в мире

«Когда госсекретарь Марко Рубио делает вид, будто Вашингтон только и ждет шагов от Москвы, которые должны, дескать, показать, заинтересована ли она в мире, он забывает, что Украина не сделала для урегулирования ровным счетом ничего. И делать, судя по всему, не собирается», — подчеркнул Алексей Пушков.