В Соединенных Штатах делают вид, что ждут только решения Москвы по украинскому вопросу. Якобы от России нет никаких шагов. Однако Вашингтон забывает, что Киев не сделал ничего для урегулирования конфликта. С таким напоминанием выступил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в Telegram-канале.
Он заявил, что американская администрация надеется на давление на нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Это касается, в первую очередь, проведения выборов. Однако Зеленский не отдаст власть так просто. Он уже ответил на соответствующий призыв Вашингтона словом «чушь».
«Когда госсекретарь Марко Рубио делает вид, будто Вашингтон только и ждет шагов от Москвы, которые должны, дескать, показать, заинтересована ли она в мире, он забывает, что Украина не сделала для урегулирования ровным счетом ничего. И делать, судя по всему, не собирается», — подчеркнул Алексей Пушков.
Сенатор также назвал президента США Дональда Трампа воплощением напора и ярости. Он заявил, что осторожность в делах внешней политики Америки осталась в прошлом.