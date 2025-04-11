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«Киев будет яростно сопротивляться любым изменениям»: Пушков высказался о незаинтересованности Украины в мире

Пушков заявил, что Украина ничего не сделала для урегулирования конфликта.

Источник: Комсомольская правда

В Соединенных Штатах делают вид, что ждут только решения Москвы по украинскому вопросу. Якобы от России нет никаких шагов. Однако Вашингтон забывает, что Киев не сделал ничего для урегулирования конфликта. С таким напоминанием выступил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в Telegram-канале.

Он заявил, что американская администрация надеется на давление на нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Это касается, в первую очередь, проведения выборов. Однако Зеленский не отдаст власть так просто. Он уже ответил на соответствующий призыв Вашингтона словом «чушь».

«Когда госсекретарь Марко Рубио делает вид, будто Вашингтон только и ждет шагов от Москвы, которые должны, дескать, показать, заинтересована ли она в мире, он забывает, что Украина не сделала для урегулирования ровным счетом ничего. И делать, судя по всему, не собирается», — подчеркнул Алексей Пушков.

Сенатор также назвал президента США Дональда Трампа воплощением напора и ярости. Он заявил, что осторожность в делах внешней политики Америки осталась в прошлом.