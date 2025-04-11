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Хегсет: возможный конфликт США и Китая приведет к ужасным последствиям

Американская сторона не заинтересована в военном противостоянии с Китаем.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны США Пит Хегсет выразил обеспокоенность возможным обострением отношений с Китаем, подчеркнув, что прямой конфликт между странами может обернуться катастрофическими последствиями. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

По словам Хегсета, американская сторона не заинтересована в военном противостоянии с Китаем, особенно с учетом политической и экономической напряженности между двумя державами.

«Мы не стремимся к конфликту с коммунистическим Китаем. Последствия этого будут ужасными», — отметил он.

Комментируя текущую эскалацию в торговых отношениях, министр выразил надежду, что разногласия останутся в дипломатической плоскости и не приведут к открытому противостоянию. Он подчеркнул важность сдержанности и продолжения диалога для сохранения стабильности в международной политике.

Ранее сообщалось, что торговое противостояние между США и Китаем, вызванное взаимными тарифными ограничениями, имеет потенциал перерасти в военный конфликт.