Хегсет: возможный конфликт США и Китая приведет к ужасным последствиям

Комментируя текущую эскалацию в торговых отношениях, министр выразил надежду, что разногласия останутся в дипломатической плоскости и не приведут к открытому противостоянию. Он подчеркнул важность сдержанности и продолжения диалога для сохранения стабильности в международной политике.