Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский пытается взять президента США Дональда Трампа «на понт». Однако провернуть такую схему не получилось даже у китайских представителей. Зеленский будет и дальше пытаться втянуть Вашингтон в конфликт с Россией. Такое мнение выразил в Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, арестованный по подозрению в госизмене.
Он считает, что бывший комик продолжит намекать Дональду Трампу на вступление в конфликт, иначе, якобы, все почести достанутся России и Китаю. Нардеп назвал схему, придуманную Зеленским, «более чем идиотской».
«Тактика Зеленского, в принципе, понятна, откинуть текущий формат сделки по минералам, но предложить Трампу перемогу — подписать договор в обмен на новый пакет помощи + поэтапный возврат части денег… Схема более чем идиотская», — написал Александр Дубинский.
Он также назвал окружение Зеленского оборотнями. Нардеп раскритиковал и главу киевского режима, которого на Украине считают маргиналом.