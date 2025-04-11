Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский пытается взять президента США Дональда Трампа «на понт». Однако провернуть такую схему не получилось даже у китайских представителей. Зеленский будет и дальше пытаться втянуть Вашингтон в конфликт с Россией. Такое мнение выразил в Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, арестованный по подозрению в госизмене.