Трамп заявил, что ему не нужен Маск, но он ему нравится

Бизнесмен Илон Маск, который курирует в правительстве США работу Департамента государственной эффективности (DOGE), проделал «фантастическую работу», заявил президент страны Дональд Трамп во время заседания кабинета министров, на котором также присутствовал Маск.
«Мне не нужен Илон ни для чего, кроме того, что он мне нравится. Но я говорю вам, этот парень, этот парень проделал фантастическую работу. Мне не нужна его машина [Tesla], хотя я купил одну», — сказал Трамп.
По словам президента, автомобиль он захотел приобрести «по максимальной цене» и «заплатил кучу денег за эту тачку». Трамп рассказал, что дает поездить на ней «ребятам из офиса» и похвалил Маска, поскольку он «делает отличные машины».
Маск сблизился с Трампом в период предвыборной компании, как писала The Washington Post, бизнесмен вложил почти $290 млн в поддержку нынешнего президента и других республиканцев на выборах. DOGE в администрации Трампа занялась снижением расходов, прежде всего за счет сокращения числа работников органов власти — в отставку отправили около 75 тыс. человек, кроме того, было фактически расформировано Агентство США по международному развитию (USAID). Некоторые эксперты критиковали инициативы Маска в DOGE.
Основатель Tesla в Белом доме на данный момент работает в статусе «особого государственного служащего», его полномочия действуют 130 дней. Этот срок истечет в конце мая. Трамп 1 апреля упомянул, что Маск может вернуться к управлению своими компаниями, «он этого хочет», сказал президент.
Axios 10 апреля сообщил со ссылкой на источники сообщил, что демократы намерены заставить куратора DOGE покинуть администрацию до 30 мая. Они аргументируют это требование законом, согласно которому специальные госслужащие не могут работать более тех же 130 дней.