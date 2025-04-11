Бывший госсекретарь США предупредил об изоляции страны

«Мы имели дело с Китаем — 20% мирового ВВП, когда у нас единые подходы, как это было всего несколько месяцев назад, с партнерами в Европе, в восточной Азии, мы — 50−60% мирового ВВП. Китаю гораздо сложнее игнорировать такое. И это способ добиться результатов. Я боюсь, что мы направляемся туда, где вместо “Америка на первом месте” будет “Америка одинока”, — сказал Блинкен.
Как заявил Блинкен, последние действия Белого дома могут поставить перед другими странами вопрос доверия США. «Вернуть этого джина в бутылку будет сложно», — заявил бывший чиновник.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретным государством, а целью поставлено достижение баланса. Но уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли контрмер в адрес США и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%, для Китая — 145% в связи с ответными шагами Пекина.