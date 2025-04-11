Бывший госсекретарь США предупредил об изоляции страны

Трамп 2 апреля подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретным государством, а целью поставлено достижение баланса. Но уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли контрмер в адрес США и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%, для Китая — 145% в связи с ответными шагами Пекина.