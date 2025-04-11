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В Британии допустили отправку военных на Украину на пять лет

В Великобритании допустили, что военные королевства отправятся на Украину на пять лет, чтобы помочь республике. Об этом пишет издание The Telegraph, ссылаясь на источники.

Источник: AP 2024

«Великобритания рассматривает возможность размещения войск на Украине сроком на пять лет в рамках планов, которые обсуждаются союзниками», — говорится в сообщении.

Там уточняется, что за этот срок солдаты королевства смогут подготовить украинских военных, а также дать им время на восстановление и передышку. В будущем выводить военный контингент из республики планируется поэтапно — последние британские военные покинут страну через пять лет.

Ранее о готовности отправить своих военнослужащих на Украину заявили шесть стран, входящих в «коалицию желающих» — Франция, Великобритания и страны Прибалтики.