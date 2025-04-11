FT: посол США на Украине уволится из-за давления со стороны команды Трамп

Ранее сообщалось, что посол Соединенных Штатов Америки на Украине Бриджит Бринк официально подала заявление об отставке по собственному желанию. Источники CBS News, комментируя возможную досрочную отставку Бринк, заявили, что ее решение может быть связано как с личными, так и политическими проблемами.