FT: посол США на Украине уволится из-за давления со стороны команды Трамп

По данным издания Financial Times, посол США на Украине Бриджит Бринк намерена покинуть свой пост.
Причиной её ухода, как утверждают источники, стало усиление давления со стороны окружения бывшего президента Дональда Трампа.
В частности, высказываются сомнения в том, что Бринк будет готова последовательно отстаивать возможные изменения в политике Вашингтона в отношении Киева, если курс будет пересмотрен новой администрацией.
Ранее сообщалось, что посол Соединенных Штатов Америки на Украине Бриджит Бринк официально подала заявление об отставке по собственному желанию. Источники CBS News, комментируя возможную досрочную отставку Бринк, заявили, что ее решение может быть связано как с личными, так и политическими проблемами.