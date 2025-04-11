Трамп публично поблагодарил Россию за освобождение Ксении Карелиной

Трамп сообщил, что с просьбой об освобождении Карелиной к администрации обратился президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.
«Они освободили молодую балерину, и теперь она на свободе. Мы это ценим. Мы надеемся, что сможем относительно скоро заключить сделку с Россией и Украиной, чтобы прекратить боевые действия», — сказал Трамп журналистам.
Как сообщал Life.ru, Ксению Карелину задержали в феврале 2024 года в Екатеринбурге. Она, являясь гражданкой РФ и США, собирала деньги на нужды ВСУ с февраля 2022 года. В августе 2024 года суд приговорил её к 12 годам колонии за госизмену.