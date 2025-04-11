Третьего человека в армии Китая отстранили от работы

Генерал Хэ Вэйдун, один из наиболее высокопоставленных военных Китая, был отстранён от должности в рамках продолжающейся антикоррупционной кампании, проводимой китайскими властями. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на пять источников, близких к ситуации.
Генерал Хэ, занимавший пост младшего заместителя председателя Центральной военной комиссии — ключевого органа военного управления, возглавляемого председателем КНР Си Цзиньпином, лишился своего положения в течение последних недель.
Отстранение Хэ Вэйдуна стало беспрецедентным событием: он был вторым по значимости генералом в Народно-освободительной армии Китая и одновременно входил в состав Политбюро Коммунистической партии. Это первый случай за последние шесть десятилетий, когда столь высокопоставленный военный чиновник был снят с должности, что подчеркивает масштаб антикоррупционных чисток в верхах китайской власти.
Ранее народная прокуратура верховного уровня объявила о выдаче ордера на арест экс-заместителя руководителя отдела пропаганды Центрального Комитета Компартии Китая Чжан Цзяньчуня, бывшего чиновника подозревают в коррупции.