Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Третьего человека в армии Китая отстранили от работы

Это первый подобный случай за последние шесть десятилетий.

Генерал Хэ Вэйдун, один из наиболее высокопоставленных военных Китая, был отстранён от должности в рамках продолжающейся антикоррупционной кампании, проводимой китайскими властями. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на пять источников, близких к ситуации.

Генерал Хэ, занимавший пост младшего заместителя председателя Центральной военной комиссии — ключевого органа военного управления, возглавляемого председателем КНР Си Цзиньпином, лишился своего положения в течение последних недель.

Отстранение Хэ Вэйдуна стало беспрецедентным событием: он был вторым по значимости генералом в Народно-освободительной армии Китая и одновременно входил в состав Политбюро Коммунистической партии. Это первый случай за последние шесть десятилетий, когда столь высокопоставленный военный чиновник был снят с должности, что подчеркивает масштаб антикоррупционных чисток в верхах китайской власти.

Ранее народная прокуратура верховного уровня объявила о выдаче ордера на арест экс-заместителя руководителя отдела пропаганды Центрального Комитета Компартии Китая Чжан Цзяньчуня, бывшего чиновника подозревают в коррупции.