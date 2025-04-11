«Пока вопрос не будет решён»: Госдеп озвучил условия для улучшения отношений с Россией

10 апреля стало известно о завершении обмена заключёнными между Россией и Соединёнными Штатами. Эта практика постепенно приобрела регулярный характер при администрации Трампа. В ходе обмена США передали России Артура Петрова, которого обвиняли в экспорте микроэлектроники. В свою очередь, Россия освободила Ксению Карелину, осуждённую на 12 лет лишения свободы за финансирование ВСУ.