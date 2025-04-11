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Ульянов: Каллас и Рютте запутались, кого надо остановить, Россию или Китай

Ульянов считает, что Каллас и Рютте не склонны к «мало-мальски серьезному» анализу.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал противоречивые высказывания западных политиков по поводу приоритетов в сдерживании геополитических противников.

Он обратил внимание на несогласованность позиций между генсеком НАТО Марком Рютте и главой европейской дипломатии Кайей Каллас.

По словам Ульянова, Рютте утверждает, что сдерживание России в конфликте на Украине автоматически повлияет на позицию Китая в отношении Тайваня, тогда как Каллас придерживается противоположного взгляда — она считает, что именно ограничение Китая, поддерживающего Москву, приведёт к ослаблению России.

Ульянов высказал мнение, что такие расхождения указывают на отсутствие у западных лидеров серьёзного аналитического подхода к международной политике.

Ранее Рютте призвал Россию присоединиться к «танго» для урегулирования на Украине.