Ульянов: Каллас и Рютте запутались, кого надо остановить, Россию или Китай

По словам Ульянова, Рютте утверждает, что сдерживание России в конфликте на Украине автоматически повлияет на позицию Китая в отношении Тайваня, тогда как Каллас придерживается противоположного взгляда — она считает, что именно ограничение Китая, поддерживающего Москву, приведёт к ослаблению России.