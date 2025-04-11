Трамп признался, что ему не нужен Илон Маск. Видео

Трамп высоко оценил качество машин компании Tesla, принадлежащей Илону Маску.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нужен в команде его соратник, возглавляющий Департамент государственной эффективности (DOGE) Илон Маск. Об этом лидер заявил во время заседания кабмина и подчеркнул, что оставляет бизнесмена в администрации, потому что тот ему нравится.
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«Илон проделал фантастическую работу. Смотрите, он сидит здесь, и мне все равно. Мне не нужен Илон ни для чего, кроме как потому, что он мне нравится. Но я говорю вам, этот парень проделал фантастическую работу», — сказал Трамп, чье выступление транслировал Fox News.
По словам президента, ему также не нужна подаренная Маском машина Tesla. «Я на самом деле купил одну, не из-за того, как все говорят, что я получил скидку. Нет. Я сказал, дайте мне максимальную цену. Я заплатил кучу денег за эту машину. Он делает отличные машины, вы знаете, что я с ними делаю? Я даю моим ребятам прокатиться на ней вокруг офиса», — заключил Трамп.
Ранее Politico сообщало, что американский президент предупредил ближайшее окружение о скорой отставке Маска. По словам трех приближенных к лидеру источников, Трамп по-прежнему высоко ценит вклад главы DOGE в повышение эффективности правительства, однако оба мужчины согласились, что пора Маску вернуться к своему бизнесу и перейти к вспомогательной роли.