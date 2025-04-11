Трамп признался, что ему не нужен Илон Маск. Видео

По словам президента, ему также не нужна подаренная Маском машина Tesla. «Я на самом деле купил одну, не из-за того, как все говорят, что я получил скидку. Нет. Я сказал, дайте мне максимальную цену. Я заплатил кучу денег за эту машину. Он делает отличные машины, вы знаете, что я с ними делаю? Я даю моим ребятам прокатиться на ней вокруг офиса», — заключил Трамп.