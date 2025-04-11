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США готовы пойти на сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить торговую сделку с Китаем. Он выразил уверенность в том, что стороны смогут найти общий язык. Эти слова прозвучали на заседании кабинета президента.

Источник: Life.ru

«Посмотрим, как пойдут дела с Китаем. Мы бы хотели заключить сделку», — отметил Трамп.

Трамп также добавил, что при его администрации отношения с КНР становятся более упорядоченными.

«Я уверен, что мы отлично поладим. Я очень уважаю председателя КНР Си Цзиньпина, он уже долгое время является моим другом, и я считаю, что мы сможем выработать что-то, что будет очень хорошо для обеих наших стран», — подчеркнул Трамп.

Ранее президент США уже упоминал о своей дружбе с китайским лидером. Кроме того, Трамп выразил намерение встретиться с Си Цзиньпином.