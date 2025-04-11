США готовы пойти на сделку с Китаем

«Я уверен, что мы отлично поладим. Я очень уважаю председателя КНР Си Цзиньпина, он уже долгое время является моим другом, и я считаю, что мы сможем выработать что-то, что будет очень хорошо для обеих наших стран», — подчеркнул Трамп.