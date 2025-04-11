Kan: Израиль и Турция не достигли согласия по Сирии на переговорах в Баку

Также источник отмечает, что турецкие власти не дали разрешения на пролёт военного самолёта с израильской делегацией через своё воздушное пространство по пути в Баку. В результате воздушному судну пришлось облетать Турцию с западной стороны, прокладывая маршрут через акваторию Чёрного моря.