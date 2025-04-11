Kan: Израиль и Турция не достигли согласия по Сирии на переговорах в Баку

Во время прошедших в Азербайджане переговоров представители Израиля и Турции не смогли выработать согласованную позицию по вопросу снижения напряжённости в Сирии.
Как сообщает израильская телерадиокомпания Kan, стороны не достигли договорённостей, в связи с чем было решено отложить следующий раунд обсуждений до окончания празднования иудейской Пасхи (Песах), которая продлится всю следующую неделю.
Также источник отмечает, что турецкие власти не дали разрешения на пролёт военного самолёта с израильской делегацией через своё воздушное пространство по пути в Баку. В результате воздушному судну пришлось облетать Турцию с западной стороны, прокладывая маршрут через акваторию Чёрного моря.
Ранее сообщалось, как в Сирии в результате удара ВВС Израиля погибли десять человек.