Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что давление на Россию — дело безуспешное. Тогда генсек НАТО Марк Рютте заявил, что выгодный договор с Москвой может подтолкнуть Китай к силовому решению конфликта с Тайванем. Однако позже представители НАТО и ЕС совсем «запутались». Международные организации уже не понимают, кого нужно остановить — Россию или Китай, пишет постпред РФ в Вене Михаил Ульянов в Telegram-канале.