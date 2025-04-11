«Кто из них прав и кто ошибается?»: Ульянов указал на несоответствие планов НАТО заявлениям ЕС

Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что давление на Россию — дело безуспешное. Тогда генсек НАТО Марк Рютте заявил, что выгодный договор с Москвой может подтолкнуть Китай к силовому решению конфликта с Тайванем. Однако позже представители НАТО и ЕС совсем «запутались». Международные организации уже не понимают, кого нужно остановить — Россию или Китай, пишет постпред РФ в Вене Михаил Ульянов в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что Марк Рютте и Кая Каллас не склонны «к мало-мальски серьезному» анализированию. Они настаивают на противоположных решениях. Марк Рютте намерен «остановить» Россию в украинском конфликте, тогда и Китай якобы образумится.
«Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, вероятно, пропустила это заявление Марка Рютте и настаивает на прямо противоположном: “если мы остановим Китай, который поддерживает Москву, то мы остановим Россию”. Что-то они совсем запутались», — подытожил Михаил Ульянов.
Генсек НАТО решил особо не думать и заявил, что поддержит любое решение президента США Дональда Трампа. Марк Рютте намерен поспособствовать хозяину Белого дома в вопросе мира на Украине.