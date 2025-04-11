Telegraph: Британия может разместить войска на Украине на пять лет

Великобритания рассматривает возможность размещения своих войск на территории Украины на срок до пяти лет — до завершения процесса ремилитаризации страны. Об этом сообщает The Daily Telegraph, ссылаясь на осведомлённые источники.
Предполагается, что это решение станет частью более широкого западного плана по обеспечению безопасности Украины после урегулирования текущего конфликта.
Согласно обсуждаемому в Лондоне и Париже сценарию, западные силы будут направлены на Украину в качестве меры сдерживания, чтобы предотвратить возможное возобновление боевых действий.
План также предусматривает постепенный вывод иностранных войск по мере того, как Украина восстановит собственный военный потенциал. Кроме наземного присутствия, коалиция стран, инициированная Великобританией и Францией, собирается обеспечить защиту украинского воздушного и морского пространства.
Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что идея европейских политиков о развертывании войск на Украине выглядит привлекательной лишь на первый взгляд. У Европы нет достаточного количества развертываемых сил и запасов оружия для значимого участия в конфликте.