Telegraph: Британия может разместить войска на Украине на пять лет

Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что идея европейских политиков о развертывании войск на Украине выглядит привлекательной лишь на первый взгляд. У Европы нет достаточного количества развертываемых сил и запасов оружия для значимого участия в конфликте.