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Глава ВС Британии Радакин впервые за десятилетие посетил Китай

Радакин обсудил с китайскими коллегами «укрепление военного сотрудничества» в сфере коммуникаций.

Источник: Аргументы и факты

Адмирал Тони Радакин, возглавляющий штаб обороны вооружённых сил Великобритании, совершил визит в Китай — первый за последние десять лет, сообщает The Times.

По данным издания, целью поездки стали переговоры по вопросам безопасности в условиях глобальной нестабильности.

В рамках встречи с представителями китайского военного командования стороны обсудили возможные шаги по развитию взаимодействия, в частности, в области улучшения механизмов военной коммуникации.

Между тем в Китае третьего человека в армии отстранили от работы в рамках продолжающейся антикоррупционной кампании, проводимой китайскими властями.