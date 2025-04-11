Глава ВС Британии Радакин впервые за десятилетие посетил Китай

Адмирал Тони Радакин, возглавляющий штаб обороны вооружённых сил Великобритании, совершил визит в Китай — первый за последние десять лет, сообщает The Times.
По данным издания, целью поездки стали переговоры по вопросам безопасности в условиях глобальной нестабильности.
В рамках встречи с представителями китайского военного командования стороны обсудили возможные шаги по развитию взаимодействия, в частности, в области улучшения механизмов военной коммуникации.
Между тем в Китае третьего человека в армии отстранили от работы в рамках продолжающейся антикоррупционной кампании, проводимой китайскими властями.