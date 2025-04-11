«Вы уже настоящие воины»: первых весенних призывников Владивостока проводили в армию

— Парни, с сегодняшнего дня вы уже — настоящие воины. Вы направляетесь в воинскую часть, где вы достойно должны отслужить свой год. Не волнуйтесь, время пролетит незаметно, вы найдете себе армейского друга. А армейский друг — один из тех, кто остается с вами на всю жизнь. Иногда он даже ближе, чем тот, с которым ты прожил в одном дворе. Поэтому цените моменты службы, уважайте себя и друг друга и не забывайте о родителях,