«Вы уже настоящие воины»: первых весенних призывников Владивостока проводили в армию

Весенний призыв в армию стартовал 1 апреля. В четверг, 10 апреля, из военкомата Владивостока торжественно отправили первых призывников. Отдать долг Родине отправились 10 человек. Заместитель военного комиссара Приморья полковник Павел Бибик произнес слова напутствия для парней, сообщает ИА PrimaMedia.
Традиционно весенняя призывная комиссия проходит в срок с 1 апреля по 15 июля. Новобранцы в основном будут служить в Приморье, но часть из них направят в Хабаровский край. Военный комиссар Приморского края Николай Тригубко отметил, что для текущих призывников очень символично отправиться на службу в год 80-летия великой победы.
— Недаром президент объявил 2025 год Годом защитника Отечества. В этом году призывников в Приморье заметно больше — около 2 тысяч. Распределяемся в основном по Восточному военному округу, 60% ребят остаются на территории Приморского края,
— рассказал военный комиссар.
Новобранцы, как и полагается, прошли медосмотр и получили форму. Теперь она не различается по цветам в зависимости от подразделения. Каждому выдают полевой комплект, а отличие — лишь в цвете тельняшек. Прежде чем юноши сели уехали на военную службу, с напутственным словом к ним обратился заместитель военного комиссара Приморья.
— Парни, с сегодняшнего дня вы уже — настоящие воины. Вы направляетесь в воинскую часть, где вы достойно должны отслужить свой год. Не волнуйтесь, время пролетит незаметно, вы найдете себе армейского друга. А армейский друг — один из тех, кто остается с вами на всю жизнь. Иногда он даже ближе, чем тот, с которым ты прожил в одном дворе. Поэтому цените моменты службы, уважайте себя и друг друга и не забывайте о родителях,
— произнес Павел Бибик.
Новобранцы настроены решительно и бодро. Многие даже рады призыву и думают связать жизнь с военной службой. Другие же пока не до конца осознают, что их ждет, однако готовы к переменам.
После торжественной части родители и близкие люди со слезами на глазах проводили на военную службу своих мужчин. В зависимости от категории новобранцы будут направлены в разные рода войск Восточного военного округа. Этой весной, согласно указу президента РФ Владимира Путина, на срочную военную службу призовут 160 тысяч человек. В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил в новых регионах Российской Федерации — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут.