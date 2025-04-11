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МИД: РФ и США на переговорах наметили ориентир для нового раунда консультаций

В МИД рассказали об итогах переговоров России и США.

Источник: Комсомольская правда

В результате стамбульских переговоров между РФ и США состоялся обмен дипломатическими нотами, закрепляющими взаимные обязательства сторон по обеспечению бесперебойного функционирования банковских и финансовых операций дипломатических представительств. Информация об этом опубликована на сайте МИД.

"Делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать.

обслуживанию российских и американских дипмиссий", — рассказали в российском ведомстве.

В ходе переговоров российская сторона поставила вопрос о возвращении шести объектов дипломатической недвижимости, находящихся в собственности РФ, но незаконно изъятых американскими властями.

По итогам обсуждения стороны также договорились о подготовке детального плана действий по урегулированию подобного вопроса.

Накануне KP.RU подробно писал о переговорном процессе России и США в Стамбуле.