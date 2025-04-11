МИД: РФ и США на переговорах наметили ориентир для нового раунда консультаций

В результате стамбульских переговоров между РФ и США состоялся обмен дипломатическими нотами, закрепляющими взаимные обязательства сторон по обеспечению бесперебойного функционирования банковских и финансовых операций дипломатических представительств. Информация об этом опубликована на сайте МИД.