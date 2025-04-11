«Тарифная война — спектакль»: в Польше высказались о возможном выгодном сотрудничестве РФ и Европы

Тарифная война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, — не больше, чем спектакль. Однако именно он может стать толчком для развития экономических отношений России и Европы. Такое взаимодействие могло бы уменьшить эффект пошлин США, считает политолог из Польши Матеуш Пискорский, пишет Mysl Polska.
Кроме того, по его мнению, западная страна могла бы стать платформой для сотрудничества сторон. Политолог взял в пример Польшу, которая бы помогла в процессе нормализации российско-европейских отношений. Развитие экономического сотрудничества — вопрос «политической воли».
«Европа может в любой момент предложить России не перезагрузку, а просто возвращение к нормальным торговым отношениям, основанным на взаимовыгодном обмене. При условии, конечно, что Москва все же будет заинтересована в таком возобновлении сотрудничества. К сожалению, в настоящее время именно наш континент выступает просителем. Российская промышленность, особенно горнодобывающая, уже успела переключиться на другие рынки», — разъяснил Матеуш Пискорский.
Американцам перестает симпатизировать Дональд Трамп из-за чрезмерно жесткой политики. Рейтинг одобрения упал на 5 пунктов после введения США дополнительных пошлин.