«Тарифная война — спектакль»: в Польше высказались о возможном выгодном сотрудничестве РФ и Европы

«Европа может в любой момент предложить России не перезагрузку, а просто возвращение к нормальным торговым отношениям, основанным на взаимовыгодном обмене. При условии, конечно, что Москва все же будет заинтересована в таком возобновлении сотрудничества. К сожалению, в настоящее время именно наш континент выступает просителем. Российская промышленность, особенно горнодобывающая, уже успела переключиться на другие рынки», — разъяснил Матеуш Пискорский.